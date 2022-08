Generalkonsul besucht St. Ingbert : Der französische Konsul war zu Besuch im St. Ingberter Rathaus

OB Ulli Meyer im Austausch mit Sébastien Girard (rechts), Generalkonsul der Republik Frankreich im Saarland, und Maëla Barçon, der Referentin für kulturelle Angelegenheiten. Foto: Thomas Bastuck

St Ingbert Das Goldene Buch der Stadt St. Ingbert ist um eine prominente Unterschrift reicher. Sébastien Girard, Generalkonsul der Republik Frankreich im Saarland, besuchte Oberbürgermeister Ulli Meyer im St. Ingberter Rathaus.

Begleitet wurde er von Maëla Barçon, der Referentin für kulturelle Angelegenheiten im französischen Konsulat in Saarbrücken.

Der 1971 in Metz geborene Sébastien Girard ist seit September 2020 Generalkonsul der Republik Frankreich im Saarland. Als Mitarbeiter im Außenministerium Frankreichs war er für die Vereinten Nationen, Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, tätig. 2005 wechselte er in die freie Wirtschaft und leitete bei der Michelin Gruppe die Abteilung „Public Affairs“. 2010 kam er zurück ins Außenministerium in Paris, wo er drei Jahre lang das Referat für Unternehmensförderung leitete, um dann als stellvertretender Generalkonsul nach Quebec in Kanada zu gehen. 2016 wurde Girard im Außenministerium in Paris stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung und übernahm 2020 sein Amt in der Landeshauptstadt Saarbrücken.

Locker und entspannt war die Atmosphäre, während man sich, abwechselnd zwischen deutsch und französisch, über Politik, Land und Leute austauschte. „Mir ist der persönliche Kontakt und ein regelmäßiger Austausch zu unserem Nachbarland sehr wichtig“, bekräftigte der Oberbürgermeister. „Ich habe eine enge Bindung zu Frankreich, nicht zuletzt, weil mein Vater damals mit dabei war, als die Städtepartnerschaft mit St. Herblain besiegelt wurde.“

Partnerschaften zwischen französischen und deutschen Städten liegen auch Generalkonsul Girard sehr am Herzen: „Es ist sehr wichtig, nach allem, was in den Kriegen passiert ist, Freundschaften zu schließen und zu pflegen.“ Einige Unternehmen habe er in St. Ingbert schon besucht, berichtete der Diplomat, dazu gehörten Peter Gross Bau, Voit, Morlo oder auch die THS Media auf der Alten Schmelz. „Ich war sogar schon hoch oben auf dem Beckerturm und durfte den fabelhaften Ausblick über die Stadt genießen“, erzählt Girard mit einem Augenzwinkern. „Damals habe ich Patric Jungfleisch in der KVEST Gallery besucht. Ein Gemälde von ihm hängt übrigens in meinem Büro.“