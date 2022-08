Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Hinn unn Riggfahrd

Foto: SZ/Müller, Astrid

Alles im Lääwe hadd e Enn, wie das in dem Lied vunn der Worschd so feinsinnisch besung werrd. Sie ahne schunn,, die Redd iss devunn, dass die Ferieje unn de Urlaub so langsam vorbei sinn. Mer merkts aach doodraan, dasses oowends langsam awwer sicher widder friejer dunkel werrd.

Was emm dann schun e bissje melankoolisch machd. Die wo in all Himmelsrichdunge ausgeschwärmd sinn, truudele pöö a pöö widder im heimische Hafe inn. Wie die Oma immer gesaad hadd: Wanns Geld all iss, kumme se all widder hemm. Awwer das iss widder e ganz anneres Teema.