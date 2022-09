Kinowerkstatt St. Ingbert : Kinowerkstatt zeigt Filme von Werner Herzog

Veronica Ferres im Herzog-Film „Salt and fire“. Foto: Camino Filmverleih

St Ingbert Im Rahmen der aktuellen Reihe sind am Sonntag und Montag noch drei Filme des vielfach ausgezeichneten Ausnahme-Regisseurs zu sehen.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt derzeit Filme von Werner Herzog. Der Regisseur wird am 5. September 80 Jahre alt. Der gebürtige Bayer lebt heute in Los Angeles.

Schon 1972 machte Werner Herzog mit seinen Filmen auf die Zerstörung der Welt und des Klimas aufmerksam. Und er führte dies mit dem ungewöhnlichen Film „Salt and fire“ Jahrzehnte (2016) später fort. Die Kinowerkstatt zeigt am Sonntag, 4. September, beide Filme zum Thema: „Fata Morgana“ um 18 Uhr und „Salt and fire“ um 20 Uhr.

„Fata Morgana“ ist ein visuelles Erlebnis: Herzog verbindet faszinierende Landschaftsaufnahmen der afrikanischen Wüste mit halluzinativen Szenen und poetischen Bildern. Seine Mentorin Lotte Eisner liest aus einer guatemaltekischen Erschaffungssaga. Unterlegt ist die visionäre Collage mit Musik von Johnny Cash und Leonard Cohen.

„Salt and Fire“, am Sonntag um 20 Uhr zu sehen, ist ein Thriller mit romantischen Elementen, bei dem Werner Herzog sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb. „Salt and Fire“ basiert auf der Kurzgeschichte „Aral“ des US-amerikanischen Autors Tom Bissell: Eine deutsche Wissenschaftlerin namens Laura Sommerfeld (Traumrolle für Veronika Ferris) kommt in ein nicht näher genanntes Land in Lateinamerika.

Sie hat einen wissenschaftlichen Auftrag von der EU: Sie soll die Welt auf eine Katastrophe aufmerksam machen: „El diablo blanco“ - Der weiße Teufel. In einer Salzwüste in Bolivien kündigt sich etwas an, das den ganzen Planeten betrifft. Ein Unglück, zu dessen Abwendung man auch den Vulkan Uturuncu beobachten sollte. Aber lässt sich etwas abwenden, das die Menschheit (oder zumindest der „weiße Teufel“ in ihr) über Jahrzehnte hinweg angerichtet hat?

Seinen allerersten Spielfilm „Lebenszeichen“ (1967/ 1968) drehte Werner Herzog auf der griechischen Insel Kos, zu sehen nur am Montag, den 5. September, um 20 Uhr. Er wurde für sein Spielfilmdebüt mit dem Silbernen Bären für den Besten Erstlingsfilm auf der Berlinale 1968 ausgezeichnet.