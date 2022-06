Mundartkolumne für St. Ingbert : „Von der Stirne heiß …“

Wann jemand in de leddschde Daache poeedische Anwandlunge gehadd hädd, doo wär so e Gedicht schnell ferdisch gewään. Mer hädd nur brauche Hiddse uff schwiddse se reime unn Schweiß uff heiß. Allerdings isses noch fraglich, ob mer doo iwwerhaupt die Energie uffgebrung hädd fier geischdische Heejefliech.

Die meischde denke joo bei so Temberaduure sehnlichsd an de kommende Urlaub. Friejer hadd mer doodefier denne ziemlich coole Ausdrugg Sommerfrische beniddsd.

Was awwer bei so rer Hiddsewell nidd unbedingt de passende Ausdrugg wär. Vielleicht graad noch, wammer in Schüre die Fiess ins Wasser vumm Kneippbegge eninn tunkt. Odder sich midd dem Schild „Betreten der Eisfläche“ mental erunnerkiehlt. Iwwerhaupt iss in dem Fall es Wasser in all Aggregaadzustänn es begehrdeschde Elemend.