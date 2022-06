Polizei sucht Zeugen nach Straftat in St. Ingbert : Unbekannter plündert einen gefundenen Geldbeutel

Ein unbekannter Täter hat in St. ingbert Geld aus einem gefundenen Geldbeutel gestohlen. Foto: Lino Mirgeler/dpa Foto: dpa/Lino Mirgeler

St. Ingbert (schet) Ein bisherunbekannter Täter hat am Mittwoch (22. Juni) zwischen 9 Uhr und 11.50 Uhr in der Rickertstraße in St. Ingbert den Geldbeutel eines Mannes gefuden, den dieser zuvor verloren hatte.

In der Folge nahm der Täter nach Angaben der Polizei den Gelbeutel mit sich, entnahm aus diesem Bargeld in Höhe von 85 Euro und legte den Geldbeutel in der Ludwigstraße noch einmal ab. Dort fand eine Passantin das Portemonnaie und gab es bei der Polizei St. Ingbert ab.