Benefizkonzert in St. Ingbert : „Die Hospizarbeit braucht viele Unterstützer“

Susanne Thewes und Sebastian Weber sangen beim Benefizkonzert der Big Band der saarländischen Polizei, welches in Stadthalle St. Ingbert stattfand. Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Die Big Band der saarländischen Polizei begeisterte mit Konzert in der St. Ingberter Stadthalle.

Freunde des klassischen Bigband-Sounds und des Jazz kamen dieser Tage in der Stadthalle St. Ingbert mehr als auf ihre Kosten. Dort fand das Nachholkonzert der Bigband der saarländischen Polizei statt. Es handelte sich dabei um eine Benefizveranstaltung zugunsten der ambulanten Arbeit des Hospizvereins Saarpfalz, die bereits vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Schon 2019 waren die Musiker, damals in der großen Formation, in der Josefskirche zu Gast. 2020 hatte die Vereinigung ihr zehnjähriges Bestehen feiern wollen. Wegen der Pandemie war dies nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung des saarpfälzischen Vereins weiter.

„Die Hospizarbeit braucht viele Unterstützer“, erklärte Jürgen Grötschel in seiner Begrüßung den Konzertbesucherinnen und -besuchern. Der langjährige Vorsitzende und Gründer des Vereins, der mittlerweile nicht mehr im Amt ist, stellte klar, dass ohne fremde finanzielle Unterstützung eine professionelle Sterbehilfe seines Vereins kaum leistbar sei. Als Martin Sebastian Schmitt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit „Wir sind eine ganz besondere Truppe innerhalb der Polizei“ begrüßte, sorgte das für Lacher. Das klingt profan. Doch es hatte den Eindruck, dass der musikalische Leiter des Orchesters allein damit schon das „Eis zum Schmelzen“ gebracht hatte.

Info 60 ehrenamtliche Hospizhelfer Der Hospizverein Saarpfalz hat rund 80 Mitglieder. Etwa 60 ausgebildete Ehrenamtliche sorgen in fünf Gruppen dafür, dass kranke Menschen am Ende ihres Lebens professionellen kostenlosen Beistand haben. Dazu ist kein Antrag erforderlich. Auch ein Klinikaufenthalt ist nicht zwingend. Neue Vorsitzende ist Meta Lermann. Die Benefizkonzerte haben Tradition und sind wichtig, um das Thema offen zu kommunizieren und die Arbeit durch Mittel überhaupt zu ermöglichen.

Für den Rest sorgte die Bigband selbst und die sorgfältig ausgewählten Titel, bei denen im Laufe des Abends so ziemlich jeder Musiker ein oder mehrere Solo-Auftritte hatte. Allein der Eröffnungstitel „Birdland“ offenbarte den klassischen Bigband-Sound, auf den man in den vergangenen Jahren verzichten musste. Auch „The beauty and the beast („Die Schöne und das Biest“), aus dem gleichnamigen Musical, zeigte, über welch große Bandbreite an Musik und der verschiedenen Genres die Polizei-Musiker verfügen. Immer wieder verstärkte Sebastian Weber mit seiner samtweichen Stimme Titel wie „Mr. Bojangles“, „It’s my life“ oder Lionel Ritchies „Hello“, welches im Bigband-Sound eher sehr selten zu hören sein dürfte. Nach und nach steigerte sich die Stimmung. Die Titel kamen mehr als sehr gut an. b „Comencar de Novo“ war dies auszumachen.

„Almost being in love“ läutete dann die Auftritte von Susanne Thewes ein. Es war nicht der erste Titel aus den 1930er Jahren, den die Band zum Besten gab. Ein langer Applaus zeugte davon, dass die Polizisten auf der richtigen Fährte waren. Als die Sängerin dann den „Neckarbrücken-Blues“ (Joy Fleming) sang, war das Eis gebrochen: Tosender Applaus und stehende Ovationen waren ihr und den Musikern sicher. Bei „You’ve got a friend in me“ kam Sebastian Weber wieder hinzu, was bei einer Besucherin zum Ausspruch „Oh, wie schön“ führte.

Er kann sich noch an die TV-Krimiserie „Die Straßen von San Francisco“ aus den 1970er Jahren erinnern? Die beeindruckende Titelmusik gab es am Samstag wieder zu hören. In der Stadthalle sorgte sie erneut für Begeisterung.