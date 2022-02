Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Gesuchd unn gefunn

Aach wanns vielleichd noch e bissje zeidisch iss fiers Groosreinemache im Friehjohr, kanns joo nix schade, wammer sich zwischendurch zum Iewe mool de ään odder annere Egge vornemmt. Wo mer schunn mool de ganze Durjenanner grob vorsordierd.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mer glaabds ball garnidd, was mer doodebei als fier Iwweraschunge erlääbd. Weil dann manchmool Sache aus der Versenkung widder ufftauche, wo mer gedenkt hadd, die wääre längschd schunn in der Versenkung, beziejungsweis beim Altpapier geland. Ich denke doo zum Beispiel an die uralde Foddos, wo mer mool im voorische Jahrtausend im Keller odder uffem Speicher gebungerd hadd. Im Fall, dassmer spääder Zeit hädd, fier die sich widder aansegugge.

Wo awwer in der Zeit de Zahn der Zeid e bissje dran geknabbert hadd. Awwer so e leichdi Patina unn e paar deggoratiefe Kraddser mache die joo dann als Doggumende nur umso wertvoller. Neije Foddos lande heidsedaachs komischerweis aach uffme Speicher. Awwer in dem Fall iss das der uff der Feschdbladd vumm Kommbjuuder. Wo mer dann allerdings aach Schwierischkääde hadd, wammer e beschdimmdes Bild sucht. Weil sich midd der Zeid so an die Stigger zwää- bis dreidausend Stigg angesammeld hann.