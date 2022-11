Trampolinturnen : Spannende Flugshow beim TVI

Am Sonntag schwingen sich die Trampolinturner wie Clara Kaul vom TV St. Ingbert wieder in die Lüfte. Foto: Thomas Wieck

St Ingbert Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen am Sonntag in St. Ingbert.

Zu einem letzten Wettkampf im Trampolinturnen in diesem Jahr haben der Saarländische Turnerbund (STB) als Veranstalter und der TV St. Ingbert als Ausrichter an diesem Wochenende eingeladen. In der Vereinsturnhalle des TVI im Schmelzerwald in St. Ingbert finden am Sonntag die Landes-Vereinsmannschaftsmeisterschaften statt. Rund 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus fünf Vereinen gehen an den Start.