Gau-Mannschaftsmeisterschaft der Gerätturnerinnen : Gute Mischung aus Sicherheit und Risiko

Emma Rubly sicherte mit dem Contwiger Team den Sieg im Pflichtvierkampf 403 (Jg. 2012 und jünger). Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Bei Gau-Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen sammeln alle vier nach Corona verbliebenen Vereine Titel. Vier gehen an VTZ.

Die Erleichterung und Zufriedenheit sind Sonja Rayer anzuhören. Darüber, dass bei den ersten Mannschaftsmeisterschaften des Westpfalz-Turngaus seit der Corona-Pandemie alles gut verlaufen ist. Und auch darüber, dass „etwas überraschend“ alle vier gestarteten Teams der gastgebenden VT Zweibrücken in der Westpfalzhalle den Titel gewonnen haben. „In zwei Mannschaften sind die Mädchen teilweise total über sich hinausgewachsen“, sagt die VTZ-Trainerin und Fachwartin des Turngaus.

Insgesamt gingen 26 Mannschaften der VTZ, VT Contwig, VT Niederauerbach und TV Lemberg an die vier Geräte Sprung, Balken, Boden und Stufenbarren. Und obwohl Rayer zufrieden mit der Meisterschaft ist, sei doch deutlich geworden, „dass die Corona-Lücke da ist. In den Leistungen und an der Zahl der Teilnehmer“. In den Jahrgängen 2013 bis 2015 klaffen Lücken. Zudem stellen Hauenstein, Waldfischbach und Winzeln keine Teams mehr. Und doch war es für Rayer schön, zu sehen, dass sich die vorhandenen Vereine bemühen, die Kinder, die schon vor Corona geturnt haben, „wieder heranzuführen und in eine ordentliche Leistung zu bringen.“ Zudem fingen sie mit den Kleinen wieder neu an. „Das ist die einzige Chance, um nochmal voranzukommen.“

Mit den Auftritten ihrer eigenen Schützlinge konnte die VTZ-Trainerin sehr zufrieden sein. So sicherte der Gastgeber den Titel in der jahrgangsoffenen Kür modifiziert LK 3. „Das ist eine so schöne Mannschaft“, schwärmt Rayer von den Mädchen, die im Frühjahr noch das leichtere Kürprogramm 4 oder P-Stufe geturnt haben. „Da war die LK 3 für manch eine eine große Herausforderung.“ Gerade der Stufenbarren mit sieben verschiedenen Elementen sei eine Hausnummer. „Mia Reichert etwa hat zum ersten Mal überhaupt zwei Kippen und einen kleinen Riesenfelgaufschwung geturnt“, freut sich Rayer über den Ehrgeiz der 17-Jährigen. Neben Reichert (34,60 Pkt.) gingen hier die starke Klara Wenzel (37,05 Pkt), Sheyla Oberst (31,05), Yael Lohse (30,25), Maya Christmann (23,50) und Neele Schimmel (20,65) an die Geräte. Zu den Kür-Pfalzmeisterschaften im Oktober fährt das Team allerdings nicht, da zu diesem Zeitpunkt drei der Turnerinnen mit der Schule in Kanada sind. „Es war aber einfach wichtig, jetzt nochmal einen Wettkampf zu turnen. Wir haben einiges ausprobiert. Wir hatten nichts zu verlieren, zumal wir wussten, dass Contwig geschwächt antritt.“ Lilly Wind fehlte der VTC verletzt. Somit kämpften sich Johanna Maurer (47,55), Estelle Conrad (40,65) und Jule Sauter (37,25) als Trio durch.

Im Pflichtvierkampf 303 (Jg. 2009 u. jünger) hat die VTZ-Trainerin im Vorfeld eigentlich Lemberg vorne gesehen. „Zum einen haben die zwei Mädchen, die im Frühjahr in der Kür LK 2 gestartet sind. Und ich wusste, dass die am Boden höhere Übungen turnen als wir. Zudem dachte ich, dass sie am Sprung mit uns mitgehen“, erklärt Rayer. Das taten sie nicht. Und an den Geräten, an denen der TVL mit höheren Ausgangswerten reingegangen ist, waren die Ausführungsnoten nicht sehr hoch. „Am Balken gehe ich lieber kein Risiko und lasse im Wettkampf die Stufe darunter turnen.“ Mit Erfolg. Die Zweibrückerinnen haben alle ohne Absteiger sauber durchgezogen. „Damit haben wir dem TVL schon über drei Punkte abgenommen.“ Gut lief es auch am Sprung. „Da haben wir tatsächlich riskiert“, sagt Rayer lachend. Alle vier zeigten einen Handstandüberschlag mit halber Drehung rein und raus. Etwas gezittert habe Rayer schon, „aber es hat funktioniert“. Und so behauptete sich die VTZ um Julia Lizenberg (66,40), Louisa Klein (63,25), Emma Schneider (47,90), Pauline Göller (47,40), Zoe Rutz (17,60) und Lola Rabung (16,35) mit 196,30 Punkten vor dem TVL (186,55).

Auch in der WK 304 (Jg. 2011 u. jünger) hatte Rayer nicht mit dem Sieg gerechnet. „Da ist Contwig eigentlich besser.“ Die VTZ-Mädchen – Casey Geiger (59,70), Leni Rutz (55,20), Ida Tomsitz (40,65), Alina Ginder (28,70), Linette Lorenz (28,50) und Hannah Kuba (14,80) – haben im Frühjahr noch die leichteren Bestenkämpfe geturnt. „Weil da nach Corona einfach nicht mehr ging“, erklärt Rayer. Aus dem Contwiger Team um Pia Strassel (58,60), Emma Wasmundt (56,20), Elena Brill (42,45), Ida Scherthan (29,00), Carolin Kaiser (28,10) und Sophia Dotterweich (13,80) hätten einige schon gleich wieder das Meisterschaftsprogramm angehen können. „Die waren da schon weiter als wir“, gibt die VTZ-Trainerin zu. „Allerdings haben wir dieses Mal gut Balken geturnt.“ Die knapp vier Punkte, die die VTZ hier gut machte, seien entscheidend gewesen. An allen anderen Geräten hatte die VTC die Nase knapp vorne. Mit 175,40 Zählern setzte sich Zweibrücken vor Contwig (173,10) durch. „Das war schön, die Mädels haben sich so toll angefeuert. Gerade am Sprung.“ Denn alle VTZ-Turnerinnen sind in dem Wettkampf erstmals über den Sprungtisch angetreten – mit Handstandüberschlag. Zwei haben beim ersten Versuch komplett verweigert. „Aber die haben sich so unterstützt und schließlich stolz gefeiert, als sie es geschafft haben“, freut sich Rayer mit. Vor allem auch darüber, dass hier eine Entwicklung zu sehen ist. Gerade für diese Jahrgänge, die vor Corona erst angefangen hatten, sei es nicht einfach. Durch Wachstumsschübe, durch Elemente, die sie vor der langen Pause noch nicht gelernt haben, jetzt aber für die Übungen können sollen. „Das ist wirklich schwer. Denen fehlt ein komplettes Jahr.“ Deshalb seien in dem Meisterschaftsprogramm auch so wenige Mannschaften dabei. „Die Turnerinnen und Vereine schaffen es einfach nicht mehr, an die geforderten Leistungen heranzukommen.“

Recht deutlich haben sich die Zweibrücker im Pflichtvierkampf 305 (Jg. 2013 u. jünger) mit 167,85 Zählern gegenüber dem TV Lemberg (154,40) durchgesetzt. Mit Lea Hergert (57,30 Pkt.), Aaliyah Koser (55,95), Janne Woll (53,20) und Carlotta Cicciari (52,70) „haben wir da eine schöne Mannschaft stehen, die eine gute Leistung gezeigt hat“.

Die VT Contwig sicherte sich zwei Meisterschaften. In der WK 306 (Jg 2015 u. jünger) behauptete sich das Team um Amelie Veith (50,80), Linda Wilhelm (47,35), Hannah Flohr (38,10), Isabella Bolies (35,50), Luise Wasmundt (21,50) mit 148,10 Zählern vor der VTC-Zweiten (139,85). Zudem setzten sich Emanuella Hofmann (54), Clara Prudöhl (53,35), Emma Rubly (53,10) und Lea Gez (51,90) in der WK 403 (Jg. 2012 u. jünger) mit 162,05 Punkten recht souverän vor Lemberg (158,79) durch. Die VT Niederauerbach, mit sechs Teams vertreten, sicherte sich zwei Titel. Alicia Moser (59,55), Antonia Karazelevskij (51,45), Sarah Reinhold (50,35), Michelle Wagner (24,65) und Lina Stärk im jahrgangsoffenen Pflichtvierkampf 401. In der WK 402 (Jg. 2008 u. jünger) setzte sich die VTN um Alesia Nachtigall (53,30), Anna Krüger (50,85), Henriette Dormann (46,30), Mara Giesler (41,20) und Julia Krause (29,20) durch.

Klara Wenzel setze sich mit der VTZ – auch dank ihrer starken Leistung am Boden – in der Kür LK 3 durch. Foto: Martin Wittenmeier