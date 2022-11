Saarlandhalle Saarbrücken : Turner-Show „Gymmotion“: Comedy, Akrobatik und Zauberei „in Höchstgeschwindigkeit“

Jens Ohle moderiert die „Gymmotion“ in Saarbrücken. Foto: Jens Ohle

Saarbrücken Die Turngala „Gymmotion“ 2022 in der Saarlandhalle steht unter dem Titel „Life Time“. Das aktuelle Programm ist laut Veranstalter mehr als eine Show: „Ein Lebensgefühl, eine kurze Zeitreise auf dem Weg in die Zukunft“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Medaillen-Gewinner von Weltmeisterschaften im Sportbereich vereint die „Gymmotion“ mit professionellen Künstlern, die bereits in renommierten Shows wie dem „Cirque du Soleil“ mitgewirkt und Auszeichnungen der Zirkusbranche erhalten haben. Die diesjährige Show findet am 1. Dezember, 19.30 Uhr, in der Saarlandhalle Saarbrücken statt.

Gymmotion in Saarbrücken: „Höhepunkt im Saarsportkalender“

Die Vergangenheit der Gala in der Region war zumindest sehr erfolgreich: „Von Anfang an war das Interesse der Zuschauer und regionalen Medien besonders groß an der ‚Gymmotion‘“, blickt Jürgen Leiner, Präsident des Saarländischen Turnerbundes (STB), zurück. Die Vereinigung ist zusammen mit dem Hauptsponsor, der Sparkasse Saarbrücken, bereits seit 2000 Gastgeber der deutschlandweiten Tour in der Saarlandhalle. Die Show ziehe „als Höhepunkt im Saarsportkalender“ jedes Jahr viele Turnsportfans an, steht für den Präsidenten fest. Ein Großteil der Zuschauer seien Mitglieder aus den Vereinen des STB. Für ihn „ein Zeugnis des großen Zusammenhalts“.

Die „Gymmotion“ präsentiere die Vielfalt des Turnens in einer Show und verbinde diese mit anderen Bewegungskünsten, kreativen Choreografien und außergewöhnlichen Leistungen, die mit Spezialeffekten in Szene gesetzt werden. Leiner: „Diese glanzvolle Show steht symbolisch für die gesamte Breite und Vielfalt an Angeboten und Leistungen der Turnbewegung in unseren Vereinen.“

Das Duo Racers macht mit bei der Show „Gymmotion“. Foto: Gymmotion

„Von der Wiege bis zur Urne – turne, turne, turne“.

Das Besondere an der Gala ist, dass nicht nur die Spitzensportler und Profi-Künstler ihr Können zeigen können. Die „Gymmotion“ ermögliche es seit 20 Jahren auch den regionalen Vereinsgruppen des STB „einmal im Rampenlicht zu stehen, Herzklopfen vor dem großen Auftritt zu spüren, sich einem großen Publikum zu präsentieren und den Applaus von rund 3000 Besuchern zu genießen“, erklären die Veranstalter.

Mit ihren Choreografien würden sie die Vielfalt des Turnens repräsentieren. Dieses Mal steht so die Turntalentschule Saarbrücken gemeinsam mit Mitgliedern des SSV Homburg-Erbach, TV Lebach, TV Pflugscheid-Hixberg und TV Schaffhausen auf der Bühne. Ihr Motto lautet: „Von der Wiege bis zur Urne – turne, turne, turne“.

Regisseur der Turn-Gala: „100 Prozent ist ein bisschen zu wenig.“

Harry Stephan, seit 2003 Regisseur der Gala, bindet sie in die Show ein. Er agiere seit über 25 Jahren erfolgreich auf und hinter der Bühne und sei unter anderem Tänzer von DJ Bobo gewesen, so der STB. Das Credo des Regisseurs, Choreografen und Komponisten lautet: „100 Prozent ist ein bisschen zu wenig.“ Als Moderator führt Jens Ohle durch das Programm, der eine Mischung aus Comedy, Akrobatik und Zauberei „in Höchstgeschwindigkeit“ verspricht. Aus dem Sportbereich sind unter anderem die deutsche Nationalmannschaft der rhythmischen Sportgymnastik, Kuca Christ, der bei der Rhönrad-WM 2022 den dritten Platz belegte, sowie Timea Klaedtke mit dabei. Sie holte mit ihrem Cyr-Wheel, das dem Rhönrad ähnelt, bei den Weltmeisterschaften die Bronzemedaille. Zudem präsentieren Athleten aus der deutschen Spitzenklasse Trampolin-Turnen sowie ihre Kollegen aus Dänemark Saltos auf dem Mini-Trampolin und einem Luftkissen.

Zu den Profi-Artisten und -Akrobaten gehören das Schleuderbrett-Duos „Up and Down“, das unter anderem im renommierten „Cirque du Soleil“ aufgetreten ist, sowie das Duo „Racers“. Die Ukrainer gelten laut Veranstalter auf ihren Einrädern als „die Formel-Eins-Artisten unter den Radlern“. Mit dabei sind zudem das Partnerakrobatik-Trio Bellissimo, Handstand-Akrobat Mukhamadi Sharifzoda, die Breakdance-Gruppe „B Boys Germany“ sowie „Legend Trick“, die in ihrer Darbietung Elemente aus Kampfkunst, Gymnastik und Tanz verbinden.