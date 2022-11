HGSI, die Stadt St. Ingbert und die Stadtwerke laden ein : Kick-off zur Vorweihnacht in der Innenstadt

Kick-off zur Vorweihnacht in der Innenstadt

St Ingbert Seit Montag sind die Blumenkübel vor den Geschäften, bei denen sich viele Inhaber als Blumenpaten zu Verfügung gestellt haben, weihnachtlich geschmückt und verbreiten adventliche Stimmung. An diesem Freitag, 25. November, startet Handel und Gewerbe (HGSI) zudem mit einem ganz besonderen Höhepunkt in die Adventszeit.

Punkt 17 Uhr werden Nico Ganster, Vorsitzender HGSI, Markus Schmitt, Beigeordneter der Stadt, und Jürgen Bach, Geschäftsführer der Biosphärenstadtwerke, den roten Buzzer drücken und die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt entzünden. Ein Hingucker ist hier mit Sicherheit der mit Effekten ins rechte Licht gerückte Tannenbaum. Zum Start der Weihnachtsbeleuchtung stehen außerdem lebensgroße Holzfiguren aus dem Erzgebirge vor der Alten Kirche, hat die Stadtverwaltung angekündigt.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag, 27. November, präsentiert sich die Fußgängerzone weihnachtlich, der Duft von Glühwein und Plätzchen animiert die Besucher zum Verweilen und Einkaufen. Im ehemaligen „Companies“, Kaiserstraße 96, können sich die Kids mit dem Nikolaus von WSSI auf einem Schlitten fotografieren lassen und die Fotos gegen eine kleine Spende direkt mitnehmen. BiosphärenArt zeigt tolle Kunstwerke aus recyceltem Material und findet hoffentlich begeisterte Abnehmer.

Der Vorstand von HGSI verschenkt Weihnachtstassen und das Duo Melancholie erfreut mit weihnachtlichen Klängen die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt. Am Samstag, 3. Dezember, findet wieder die Nikolausstiefelaktion von HGSI statt. Teilnahmekarten für die Stiefel sind in der „Grünen Neune“, bei Fashion-Companies, Rosch Kreativ und in der CB Boutique erhältlich.