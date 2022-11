Mundartkolumne : Licht im Dunkele

Kommentarkopf, Foto: Die Atzel Foto: SZ/Müller, Astrid

Am Sunndaach iss joo offiziell de erschde Advent. Woos normalerweis e bissje besinnlicher unn entspannder wie sunschd zugeht. Awwer weil in denne Zeide nix meh so richdisch normal iss, doo hugge die Leid an dem Daach wahrscheins vorm Fernseejer unn singe: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …“.

Von Horst Lang

Weil e Haufe hochbetagte unn gudd betuuchde Funkzionääre uff die Schnabbsidee kumm sinn, dass an dem Daach die Fuusballweltmääschderschaffd iwwer die Bildschirme laafd. Die woo das entschied hann, ware offensichdlich kää groose Leuchde in punkto Feingefiehl. Unn doo wäre mer schunn beim Thema. Je dunkler die Laache iss, um so needischer brauche mer e bissje Licht, vor allem in der Vorweihnachdszeid. Desweeje werrd morje ganz offiziell in der Stadt die Weihnachdsbeleichdung aangeschald. Woran mer erleichderd erkenne kann, dass offensichdlich noch Strom doo iss. Unn sie muss joo nidd am Daach brenne. De Weihnachtsbaam steht aach schunn seid e paar Daach in der Innestadt. Was widder mool e knifflischi Sach war, bisse denne Fichdestamm vunn seinem Stammpladds im Südvierdel in die Fußgängerzoon buggsiert unn installierd gehadd hann.

Was aach in demm Johr widder uffgeleed werd, das iss de helfende Addswennzkalenner vumm Lions Club. Midd dem, was bei dem Verkauf erausspringd, werre Hilfsprojeggde in Dengmerd unnerstiddsd. Ich werrd mool so saan: fier die gudd Sach kammer joo werklich die läbbische fünf Euro logger logger mache, dass ebbes sesammekummd.