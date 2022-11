Einsätze in St. Ingbert : Feuerwehr rückt aus wegen Küchenbrand und Türöffnungen

Einsatzfahrzeuge standen beim Küchenbrand auf dem Hobels in Bereitschaft. Foto: Alex Weber

St Ingbert Am Mittwoch wurde der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte zu drei Einsätzen gerufen. Am Morgen wurde um kurz nach 8 Uhr eine gestürzte Person in einer verschlossenen Wohnung gemeldet, welche nicht mehr selbstständig die Tür öffnen konnte.

Die Situation entschärfte sich jedoch vor dem Ausrücken der ersten Einsatzkräfte, teilt die Wehr mit. Die Tür war bereits geöffnet und der Rettungsdienst gelangte ohne Hilfe der Feuerwehr zum Patienten.

Gegen 12.20 Uhr erfolgte eine Alarmierung zum gleichen Sachverhalt in die Peter-Reif-Straße. Auch hier war die Tür aber schon offen, als die Wehrleute eintrafen.