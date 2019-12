Das war das Jahr 2019 in St. Ingbert : Die Stichwahl um das OB-Amt sorgt für große Spannung

Hans Wagner (Bild links) sagte im Kuppelsaal des Rathaueses „Merci“ für die Unterstützung im Wahlkampf. Ministerpräsident Tobias Hans (links) gratulierte vorm „Sudhaus“ in St. Ingbert Ulli Meyer zu seinem Sieg bei Wahl des Oberbürgermeisters. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Schlagzeilen brachte in St. Ingbert auch der Besuch des Bundespräsidenten.

Bleibt Hans Wagner Oberbürgermeister oder können ihn Uli Meyer (CDU) oder Sven Meier (SPD) als Verwaltungschef der Mittelstand ablösen? Diese Frage beherrscht im ersten Halbjahr alle kommunalpolitischen Debatten in St. Ingbert. Bei der mit zunehmender Spannung erwarteten Wahl des Oberbürgermeisters am 26. Mai erreichen die drei Kandidaten dann folgende Stimmenergebnisse: Hans Wagner 41,7 Prozent Ulli Maier 41,4 Prozent und Sven Meyer 16,9 Prozent. An der OB-Wahl nehmen zwei Drittel der in der Mittelstadt Wahlberechtigten teil Damit kommt es zu einer Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber und dem CDU-Herausforderer. Die heiße Phase vor dieser Stichwahl bestimmen verschiedene Wahlempfehlungen. So sprechen sich unter anderem Sven Meier und Alt-Oberbürgermeister Winfried Brandenburg für eine Wahl Ulli Meyers aus. Dieser gewinnt den Stichentscheid an Pfingstsonntag, 9. Juni, mit 8794 Stimmen (55,3 Prozent). Hans Wagner erreicht 7118 (44,7 Prozent) und verpasst somit eine zweite Amtszeit.

Hinter der Wahl des Rathauschefs in St. Ingbert tritt die zeitgleiche Kommunalwahl in den Hintergrund. Im St. Ingberter Stadtrat bestätigt diese die bisherige Koalition. DIe CDU (35,3 Prozent, 17 Sitze), Bündnis90/die Grünen (12,1 Prozent, fünf Sitze) und Familien-Partei (6,2 Prozent, drei Sitze) haben weiterhin eine Mehrheit. Die SPD (21 Prozent, zehn Sitze) stellt weiter die zweitgrößte Fraktion, die AfD (7,8 Prozent drei Sitze) ist erstmals im Stadtrat vertreten. Insgesamt sind im Stadtrat zehn Parteien und Gruppierungen sowie ein fraktionsloses Mitglied Sitz und Stimme.

Und ansonsten? Ende August wird bekannt, dass das ZDF seine Sendung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ in der St. Ingberter Josefskirche aufzeichnen wird. Frank-Walter Steinmeiers Visite am 16. Dezember ist ein großes Ereignis, nicht nur für die 300 Gäste aus dem Bereich des Ehrenamtes, sondern für die ganze Stadt. An Heiligabend ist das Gotteshaus in ganzer Pracht im Fernsehen zu erleben.

Mit über 6000 Besuchern und mehr als 100 gezeigten Film ist das Bundesfestival junger Film Ende Juni auch in seiner zweiten Auflage wieder ein großer Erfolg. Das Festival „filmreif“ wird auch im kommenden Jahr in der Mittelstadt stattfinden. Dann mit stattlichen Zuschüssen von der Stadt und auch vom Bund.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender und Ministerpräsident Tobias Hans (von rechts) am 16. Dezember in der Josefskirche. Foto: BeckerBredel