OB-Stichwahl : Die St. Ingberter Grünen rufen zur Wahl von Ulli Meyer auf

St. Ingbert „Die Grünen St. Ingbert empfehlen die Wahl Ulli Meyers zum Oberbürgermeister St. Ingberts. Nach Beratung in unseren Gremien unter Beteiligung der alten und neuen Stadtratsfraktion sehen wir nur mit Ulli Meyer die Chance für einen politischen Neuanfang in St.

Ingbert“, erklären die Vorsitzenden der St. Ingberter Grünen, Sabine de Haas und Rainer Keller, in einer Pressemitteilung. „Im Gegensatz zu Hans Wagner können wir mit Ulli Meyer Sachverhalte fair miteinander diskutieren und Kompromisse entwickeln. Ulli Meyer ist ein erfahrener Verwaltungsfachmann, dem wir zutrauen als zukünftiger Verwaltungschef wieder positive Impulse für und in St. Ingbert zu setzen“, erläutert Keller, der nach eigenen Angaben auch Vorsitzender der neu gebildeten Stadtratsfraktion der Grünen sein wird.

„Im Gegensatz zu seinem Herausforderer befasst sich Wagner vor allem mit einem Thema: dem Kampf gegen seine ,Gegner‘. Daraus leitet sich sein Grundkonflikt ab, an dem er sich seit Jahren abarbeitet. Darüber hinaus hat er keine eigenen Ideen oder Vision für unsere Stadt und gibt sich stattdessen inhaltlicher Beliebigkeit hin. Er möchte nicht gestalten – er will einfach nur im Amt bleiben – und sei es mit Unterstützung der AfD, die er durch den Fototermin von 13 AfD Kandidaten bei ihm im Sitzungszimmer als vermeintlichen Partner aufwertete. Unter anderem mit der AfD sieht er – Zitat Wagner – eine eine ,sehr gute Ausgangsbasis für eine neue faire und wirtschaftlich sinnvolle Arbeitsweise‘ Dem widerspreche ich als Grüner aus tiefster Überzeugung“, betont Keller.

Wagner sei sowohl in der Verwaltung als auch im Stadtrat völlig isoliert, meinen die Grünen. Auch im neu gewählten Stadtrat gebe es keine Mehrheit für seine Linie. „Er spaltet, ist thematisch oft unvorbereitet und inhaltlich beliebig. Wenn es in sein Schwarz-Weiß-Denken passt, gibt er zu allem und jedem Versprechen, hat aber keine eigenen Plan oder positive Ideen“, so Keller. Wagner schaffe es innerhalb kürzester Zeit von den entferntesten thematischen Ecken immer wieder auf seinen Kampf gegen die vermeintliche „Mehrheitskoalition„ zurückzukommen. Das sei sein einziger Antrieb – „die Stadt ist ihm egal!“, sagt Keller.