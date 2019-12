Gbeäude in der Innenstadt : P43 schafft markante Ecke

Das Bürogebäude „P 43“ an der Kreuzung Post- und Schlachthofstraße ist kurz vor seiner Fertigstellung. Foto: Cornelia Jung. Foto: Cornelia Jung

Einen städtebaulichen Akzent in der St. Ingberter Innenstadt setzt das Gebäude P 43 an der Ecke Post-/Schlachthofstraße. Der multifunktional genutzten Neubau mit seinem neungeschossigen Turm entsteht in 15 Monaten Bauzeit.

