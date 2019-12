Einbrecher in St. Ingbert unterwegs : Einbrüche in der Nelken- und der Kaiserstraße

St. Ingbert Einen Gesamtschaden im vier- bis fünftstelligen bereich haben Einbrecher zwischen Dienstag und Samstag vergangener Woche (24. bis 28. Dezember) in der Nelkenstraße in St. Ingbert-Mitte angerichtet.

Der oder die unbekannten Täter drangen über die Gartenmauer und eine rückwärtige Tür in das Haus ein. Über das Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Gescheitert ist dagegen ein Einbruch am Samstag (28. Dezember) gegen 1.15 Uhr in der Kaiserstraße, nahe der Einmündung in die Arthur-Kratzsch-Straße in St. Ingbert. Der Einbrecher wurde von den Bewohnern bemerkt.