Zwei Mal hintereinander : Grauer Peugot in St. Ingbert demoliert

Symbolbild: Die Polizei in St. Ingbert sucht nach einem Täter, der einen geparkten Wagen in St. Ingbert mutwillig beschädigt hat. Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Gleich zwei Mal in kurzer Zeit richtete ein unbekannter Täter einen hohen Sachschaden an einem grauen Peugot in St. Ingbert-Mitte an.

Einen Sachschaden von rund 300 Euro hat ein bisher unbekannter Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes an einem St. Ingberter Fahrzeug verursacht. Wie die Polizei mitteilt, trat der Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 23. November, 12 Uhr bis Sonntag, 24. November, 11 Uhr, den rechten Spiegel eines grauen Peugeot 207 ab, der in Höhe der Kaiserstraße 190 abgestellt war.

Bereits zwei Tage zuvor kam es an demselben Fahrzeug schon einmal zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde mit einem unbekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite von der hinteren Tür bis zum Tankdeckel zerkratzt. Der Sachschaden belief sich dabei auf rund 800 Euro.