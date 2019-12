Sachbeschädigung in St. Ingbert : Vorm Rosengarten werden Auto tiefe Kratzer beigebracht

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat An Heiligabend in St. Ingbert-Mitte mit einem spitzen Gegenstand die Kofferraumklappe eines schwarzen DS 7 Crossback mit SB-Kreiskennzeichen verkratzt. Der Pkw war in der Zeit vom 16.45 bis 18.30 Uhr in der Straße An der Donau, gegenüber dem Anwesen 23, beim Rosengarten geparkt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro.