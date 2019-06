Stichwahl : Ulli Meyer wird neuer Oberbürgermeister in St. Ingbert

St. Ingbert Es war ein ganz spannender Wahlabend, wenn auch das Ergebnis nicht so knapp ausfiel wie erwartet. Ulli Meyer hat es in der Stichwahl geschafft mit 55,30 Prozent der Stimmen Hans Wagner nach sieben Jahren als St.

Ingberter Oberbürgermeister abzulösen. Der CDU-Bewerber hat nach einem bis zum Wahltag intensiven Wahlkampf seine Stimmenzahl trotz einer niedrigeren Wahlbeteiligung als im ersten OB-Wahlgang nochmals gesteigert. Mit gut 1600 Stimmen Vorsprung lag er am Ende vor dem Amtsinhaber. Dabei nutzte Hans Wagner auch nichts, dass er in Rohrbach wieder deutlich vor dem künftigen OB lag. Meyer konnte Wagners Heimvorteil in den anderen Stadtteil mehr als ausgleichen, auch bei der Briefwähler – am Pfingstsonntag waren das fast 44 Prozent aller gültigen Stimmen – lag der CDU-Bewerber vorne.