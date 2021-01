Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis : Zum Jahresstart wieder mehr St. Ingberter ohne Job

(Symbolbild). Im Dezember waren in St. Ingbert und dem Saarpfalz-Kreis wieder mehr Menschen ohne Arbeit. Foto: dpa/Sonja Wurtscheid

St. Ingbert Nachdem die Arbeitslosenzahlen im Saarpfalz-Kreis längere Zeit gesunken sind, steigen sie zum Jahresende wieder leicht an.

Das Corona-Jahr 2020 hat seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Zum Jahresende waren in St. Ingbert 1061 Menschen ohne Arbeit gemeldet worden. Dies sind 13 mehr als noch im November und 110 mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote stieg damit wie im restlichen Saarpfalz-Kreis um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Insgesamt 4 209 Frauen und Männer im Kreis waren hier zum Jahresende arbeitslos gemeldet, 29 mehr als im November. Im Vergleich zum Dezember 2019 waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 640 Arbeitslose mehr gemeldet.

Saarlandweit wurden insgesamt 37 860 Menschen ohne Arbeit gemeldet – fast 15 Prozent mehr als Ende 2019. Zudem zeichne sich bereits jetzt „ein deutlicherer Anstieg der Arbeitslosigkeit über den Jahreswechsel ab. Wie die Entwicklung am Arbeitsmarkt aussehen wird, hängt auch vom weiteren Verlauf der Pandemie und den Folgen bestehender Beschränkungen ab“, kommentiert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, die aktuelle Arbeitsmarktlage. „Weiterhin wichtigstes Instrument, um die Folgen der Corona-Krise am Arbeitsmarkt abzumildern, bleibt das Kurzarbeitergeld, das wieder verstärkt von Unternehmen in Anspruch genommen wird.“