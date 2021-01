Kreis Saarlouis Momente aus dem Jahr 2020: Corona hat unser Leben in allen Bereichen verändert, ob Wirtschaft, Kultur, Bildung oder im Miteinander.

Dies ist nur eine Auswahl der vielen Bilder, die dieses ungewöhnliche Jahr geprägt haben. Wenn Sie ebenfalls Fotos gemacht haben, die für Sie das Corona-Jahr 2020 im Kreis Saarlouis genau auf den Punkt bringen, schicken Sie es uns gerne zur Veröffentlichung zu: Per E-Mail an die Adresse redsls@sz-sb.de. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an, außerdem eine kurze Beschreibung, was oder wer zu sehen ist und warum das Bild für Sie das Bild des Corona-Jahres ist.