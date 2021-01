In Ortsmitte und um Eisenberghalle : Ortsrat Hassel will öffentliches W-Lan

Der Bereich in und hinter der Eisenberghalle in Hassel soll in Zukunft öffentliches W-Lan erhalten. Foto: Jörg Martin

Hassel Im St. Ingberter Stadtteil werden die Pläne zum Ausbau des öffentlichen W-Lan-Netzes weiter vorangetrieben. Einigen geht dies jedoch nicht schnell genug.

In Hassel soll der Empfang von öffentlichem, nicht-kabelgebundenem Internet verbessert werden. Der Ortsrat Hassel hat daher einstimmig beschlossen, zwei Maßnahmen im St. Ingberter Stadtteil zur W-Lan-Versorgung zu forcieren: Die Nebenstelle der Volkshochschule St. Ingbert im Alten Rathaus (zur Durchführung von Kursen mittels Handy/Tablett) und öffentliches W-Lan über das Projekt „WiFi4EU“ für die Bereiche in der Dorfmitte sowie in und hinter der Eisenberghalle. Während der Sitzung gab es jedoch vor allem Kritik wegen der Umsetzungsdauer: „Das dauert zu lange“, monierte Torsten Schäfer (CDU). Rückendeckung erhielt er von der Opposition. „Wir sind an der Sache schon lange dran“, bestätigte SPD-Fraktionschef Albert Zitt.