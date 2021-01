Naturdenkmäler in St .Ingbert : Seltener Baumhasel zeigte sich sturmfest

Ein geschützeter Baumhasel steht als Naturdenkmal gegenüber dem Leibnitz Gymnasium in St. Ingbert. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Der Baumhasel am Leibniz-Gymnasium wurde 1938 von Bernhard Betz’ Vater gepflanzt. Betz, der heute noch in dem Haus gegenüber der Schule wohnt, erinnert sich an die Berichte seines Vaters, der von einer Baumschule aus Berlin den Setzling besorgt hatte.

„Wobei der junge Baum schon drei Meter hoch war“, ergänzt Betz und kennt sogar den Kaufpreis des Haselnussbaums. „Mein Vater zahlte 5,80 Reichsmark. Das war damals nicht wenig Geld“, so der Sohn. Mit 82 Jahren ist der Baum also noch recht jung und trotzdem ist er als Naturdenkmal unter Schutz gestellt.