Diesel entwendet : Dieb bohrt zwei Lkw-Tanks in St. Ingbert auf

Dieb bohrt zwei Lkw-Tanks in St. Ingbert auf

St. Ingbert Da einer der betroffenen Lkw-Fahrer die Tat zu spät bemerkte wurde zudem eine nahegelegene Tankstelle durch auslaufenden Kraftstoff verunreinigt.

Gleich zwei Lkws wurden in der St. Ingberter Südstraße Opfer eines dreisten Diesel-Diebstahles. Wie die Polizeiinspektion St. Ingbert jetzt mitteilt, ging ein bisher unbekannter Täter die beiden Fahrzeuge auf dem dortigen Mitfahrerparkplatz in der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 17 Uhr, und dem gestrigen Montag, 5.50 Uhr, an. Der Täter bohrte dabei die Kraftstofftanks der Lkws auf und entwendete anschließend einen Großteil des sich darin befindlichen Diesels.