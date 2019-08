Sirenenalram : Feuerwehr rückt zu Hochhaus aus

St. Ingbert Inzwischen gibt es Entwarnung: In einer Küche war das Essen angebrannt.

Gegen 16.50 Uhr haben in St. Ingbert die Sirenen getönt. Nach Angaben des Pressesprechers der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert war ein Küchenbrand im dritten Obergeschoss des Hochhauses in der Südstraße in St. Ingbert-Mitte gemeldet. Aufgrund dieser Einsatzlage rückten sofort die Löschbezirke St. Ingbert-Mitte, Oberwürzbach und Rentrisch sowie Helfer des THW mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Kurz nach fünf gab Pressesprecher Florian Jung aber Entwarnung. In der Hochhaus-Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt. Die Feuerwehr habe die Situation schon im Griff.