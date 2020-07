Zwei Unfälle auf der A6 bei St. Ingbert : Gleich drei Unfall-Einsätze für St. Ingberter Retter

Gegen neugierige Blick von Schaulustigen setzte die Feuerwehr während der Bergung der Verletzten eine Anti-Gaffer-Plane ein. Foto: Alexander Weber

St. Ingbert Am vergangenen Freitagnachmittag (24. Juli) mussten Polizei und Feuerwehr St. Ingbert gleich zu zwei schweren Unfällen auf der Autobahn 6 ausrücken. Gegen 13.30 Uhr hatte eine Frau, die mit ihrem Van in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs war, in Höhe der Abfahrt St. Ingbert-Mitte aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend überschlug sich der Van mehrmals und prallte zudem gegen mehrere Bäumen, die teilweise sogar entwurzelt wurden. Danach kam der Van im Wiesenbereich zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer, ihre beiden fünfjährigen Kinder leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie ab. Zur Abschirmung der Verletzten, die auf der Wiese behandelt wurden, setzte die Feuerwehr eine Anti-Gaffer-Plane ein. Für diesen Unfall sucht die Polizei Zeugen. Hinweise unter Tel. (06894) 10 90.

Um 17.25 Uhr ereignete sich auf der A 6 bei St. Ingbert ein weiterer schwerer Unfall. In Fahrtrichtung Saarbrücken, etwa 1500 Meter vor der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte, war der Fahrer eines Geländewagens am Steuer eingeschlafen, von der linken auf die rechte Fahrspur abgekommen und dort ungebremst in das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden LKW geprallt. Fahrer und Beifahrer des SUV wurden schwer verletzt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An dem Geländewagen entstand Totalschaden, am LKW hoher Sachschaden. Die Autobahn musste aufgrund massiver Verunreinigungen der Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Total zerstört wurde der Van einer Frau am Freitagmittag bei einem Unfall auf der A 6 bei St. Ingbert. Foto: Alexander Weber