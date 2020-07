Land verleiht besonderes Siegel : Leibniz-Gymnasium ist jetzt eine „Schule der Nachhaltigkeit“

St. Ingbert Ein Schwerpunkt in der Projekt- und Bildungsarbeit des Leibniz-Gymnasiums St. Ingbert, einer Unesco-Projektschule, ist seit ungefähr zehn Jahren die „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE).

Diese Drei-Sterne-Zertifizierung mache deutlich, dass sich alle Beteiligten der Schulgemeinschaft (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte, Kooperationspartner der Schule sowie der Träger) in außergewöhnlich hohem Maß den Zielen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung verschrieben haben. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für das bisher Geleistete, gleichzeitig aber auch Ansporn, sich in zwei Jahren auf hohem Niveau um eine Re-Zertifizierung zu bewerben, so die Schule in ihrer Mitteilung.