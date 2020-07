„Bausünde“ in der Hobelsstraße : Anwohner solidarisieren sich mit Veranda-Bau

St. Ingbert 80 St. Ingberter unterzeichneten den Appell an die Stadtverwaltung, das hölzerne Bauwerk zu erhalten.

Der von der Stadt geforderte Rückbau einer Holz-Veranda in der Hobelsstraße (wir berichteten) bleibt ein Thema – für Nachbarn wie für die Verwaltung. Unmittelbar nachdem der Hausbesitzer öffentlich gemacht hatte, dass ihn die Bauverwaltung zum Rückbau seiner Veranda aufgefordert habe, weil sie zu hoch gebaut sei und teilweise auf einem städtischen Grundstück stehe, hatte Lena Müller, selbst Anwohnerin de Straße, bei Anwohnern Unterschriften gesammelt. In kurzer Zeit unterzeichneten nach ihren Angaben rund 80 St. Ingberter ihren Aufruf, der an die Stadtverwaltung appelliert, das hölzernen Bauwerk zu erhalten. Die Unterzeichner der Liste, die Lena Müller jetzt gemeinsam mit Jonas Wollenschneider im Rathaus übergeben hat, wohnen überwiegend in der Hobels- sowie in der Prälat-Goebel-Straße.