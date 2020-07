Polizei sucht Zeugen : Täter schlägt in St. Ingbert die Scheibe an einem Seat ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, 23. Juli, in der Feldgasse in St. Ingbert-Mitte die Scheibe eines Seitenfensters an einem Pkw der Marke Seat eingeschlagen. Der Seat war laut Polizei der Zeit zwischen 13.30 und 15.30 Uhr am Straßenrand der Feldgasse abgestellt.