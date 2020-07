Feuerwehr St. Ingbert : Schlangen-Alarm in Wohnhaus in Oberwürzbach

Die Ringelnatter, die sich in ein Oberwürzbacher Wohnhaus verirrt hatte, auf dem Weg zurück in die Freiheit. Foto: Florian Jung

Oberwürzbach Am Donnerstagmittag (23. Juli) meldeten Anwohner der Feuerwehr gegen 13.20 Uhr in der Straße Über dem Weiher in Oberwürzbach eine Schlange in ihrem Wohnhaus. Einsatzkräfte des Löschbezirks Oberwürzbach rückten an.