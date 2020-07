Erst Eckelhausen, dann Selbach : Zwei Frauen werden bei Unfällen schwer verletzt

Eckelhausen/Selbach Feuerwehr und Rettungshubschrauber müssen innerhalb von einer halben Stunde zu zwei Einsätzen.

Bis an den Bostalsee ist der Schall der Sirenen zu hören gewesen. Am Dienstagnachmittag wurde Alarm ausgelöst, nachdem es kurz hintereinander zu zwei schweren Unfällen in der Gemeinde Nohfelden gekommen war. In beiden Fällen wurde jeweils die Fahrerin schwer verletzt.