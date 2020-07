Körperverletzung in St. Ingbert : Brutale Prügelei an der Tischtennishalle

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Samstagmorgen (25. Juli) gegen 7.03 Uhr hat ein junger Mann in der Gustav-Clauss-Anlage an der ehemaligen Tischtennishalle einen 49-Jährigen nach Streitigkeiten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dem dann am Boden liegenden auch noch ins Gesicht getreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Opfer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter floh gemeinsam mit einem unbeteiligten Zeugen in Richtung Innenstadt. Er wurde als etwa 20 Jahre alt, schmal, mit schulterlangen, blonden Haaren beschrieben. Er trug einenKapuzenpullover, Jeans und weiße Turnschuhe.