Stadtrat St. Ingbert : Stadtrat hofft auf Landeszuschüsse für Abriss der Tischtennishalle

Die Stadt St. Ingbert will die ehemalige Tischtennishalle am Rande des Stadtparks mit finanzieller Unterstützung des Landes abreißen lassen. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Dazu muss zunächst das „Städtebauliche Entwicklungskonzept“ erweitert werden.

Die Stadt St. Ingbert will vom Land Fördermittel für den Abriss der ehemaligen Tischtennishalle und die anschließende Gestaltung der Fläche. Im April 2018 wurde im Ausschuss für Baumanagement die Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den kompletten Stadtpark auf den Weg gebracht. Das war erforderlich, um in ein neues Städtebauförderprogramm des Landes aufgenommen zu werden. Ein Jahr später war das Konzept fertig. Doch der Abriss der ehemaligen Tischtennishalle sowie die anschließende Freiraumgestaltung der Fläche waren in dem ISEK nicht enthalten. In seiner Sitzung am Donnerstagabend beschloss der Stadtrat nun einstimmig, das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für das betroffene Gelände fortzuschreiben. In den Unterlagen der Verwaltung heißt es, das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport als Fördergeber der Städtebauförderprogramme habe die Stadt aufgefordert, die beabsichtigten Projekte nebst Mittelansatz für das Programmjahr 2020 zu melden.