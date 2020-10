Gesundheitsamt : Corona-Pooltestungen an vier Schulen und Kitas waren allesamt negativ

Foto: dpa/Peter Steffen

St. Ingbert Der Saarpfalz-Kreis hat am Montagvormittag die Ergebnisse der Corona-Pooltestungen, die nach jeweils einen positiven Covid-19-Fall an St. Ingberter Schulen und Kitas stattgefunden haben. Die Abstriche erfolgten nach Indexfällen an der Förderschule Lernen St. Ingbert, Albert-Schweitzer-Förderschule (16 Kontaktpersonen), an der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach (84 Kontaktpersonen), in der Kita St. Josef in St. Ingbert (40 Kontaktpersonen) und in der Kita St. Pirmin in St. Ingbert (30 Kontaktpersonen).

Nach Angaben des Kreis dieses Tests allesamt negativ ausgefallen.

In allen Fällen gilt aber weiter die getroffene Quarantäneanordnung.