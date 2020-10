Polizei sucht Zeugen : Unbekannter zertrümmert Windschutzscheibe in St. Ingbert

St.Ingbert Im Tatzeitraum von Freitag, 9. Oktober, 21.30 Uhr, bis Samstag, 10. Oktober, 13.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter an einem geparkten Auto in der Rischbachstraße in St.Ingbert mit einem unbekannten Werkzeug mehrmals auf die Windschutzscheibe eingeschlagen, bis diese splitterte.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 800 Euro.