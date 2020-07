Polizei sucht Zeugen : Unbekannter besprüht einen Baucontainer in St. Ingbert

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag, 24. Juli, 15 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr, auf einer Baustelle in der Weststraße in St. Ingbert einen dort aufgestellter Baucontainer mit Sprühfarbe beschmiert.

Nach Angaben der Polizei ist wegen des Graffitis eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfolgt. Der an dem Baucontainer entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.