Polizei sucht Zeugen : POL-IGB: Graffiti in der Kirchgasse

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert ) Die Hauswand eines Anwesens in der Kirchengasse in St. Ingbert besprüht hat ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende, also in der Zeit Freitag, 17. Juli, bis zum Montag, 20. Juli, 13 Uhr.

Wie die Polizei berichtet hinterließ der Täter an der Hauswand gelbe Farbe sowie den Schriftzug „NBK“. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.