Mit Hebel an der Haustür : Täter versucht in ein Haus in Rentrisch einzudringen

Rentrisch Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem Hebelwerkzeuges in der Zeit zwischen Samstag, 10. Oktober, 18.45 Uhr, und Sonntag, 11. Oktober, 1.30 Uhr, versucht, die hölzerne Haustüre eines Wohnhauses in der Unteren Kaiserstraße in Rentrisch aufzuhebeln.

Es blieb beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 150 Euro.