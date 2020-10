Einigkeit bei großen Parteien in St. Ingbert : CDU und SPD freuen sich auf den Cispa-Innovation-Campus

Einigkeit bei großen Parteien in St. Ingbert

Die beiden großen Parteien in St. Ingbert begrüßen die Neuansiedlung auf der Alten Schmelz. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Nach langen Wochen des Wartens ist nun klar, dass der Innovation-Campus des Cisp-Helmholtz-Zentrums nach St. Ingbert kommen soll. Der Campus ist unter anderem für Neugründungen vorgesehen, die Cispa im Bereich Cybersicherheit ergeben.

„Dass es nun tatsächlich gelungen ist, den Innovation-Campus nach St. Ingbert zu holen, ist ein großer Erfolg für unsere Stadt“, so CDU-Stadtverbandsvorsitzender Pascal Rambaud. Nach Ansicht der CDU haben vermutlich mehrere Faktoren für die Entscheidung pro St. Ingbert eine Rolle gespielt: die räumliche Nähe zur Universität, die privaten Initiativen zum Erhalt und Ausbau der Alten Schmelz, unter anderem zum MINT-Campus, die frühen politischen Weichenstellungen durch den Stadtrat und in der Stadtverwaltung sowie das aktive Werben von Oberbürgermeister Ulli Meyer bei den Entscheidern in Saarbrücken und St. Ingbert. Die mögliche Ansiedlung sei aus städtebaulicher Sicht eine Chance für St. Ingbert, die es konsequent zu nutzen gelte.