Unfall in St. Ingbert : Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug

Der Unfallfahrer prallte zunächte gegen ein geparktes Auto und kam dann erst an einer Hauswand zum Stillstand. Foto: Florian Jung

St. Ingbert Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen (7. November) in der Kaiserstraße in St. Ingbert in Höhe des Ochsenpfades die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist gegen ein geparktes Auto gefahren und erst an einer Hauswand zum Stillstand gekommen.

