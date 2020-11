Blaulicht : Bei Unfall zwischen Marpingen und Alsweiler verletzt

Marpingen Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 13.20 Uhr auf der L 133 gekommen.

Dort befuhren nach Angaben der Polizei zwei Autos die Strecke von Marpingen in Richtung Alsweiler. Gleichzeitig war ein Rettungswagen, der sich im Einsatz befand, dort mit Sonderrechten in Gegenrichtung unterwegs. Der erste Fahrzeugführer bremste wegen des entgegenkommenden Rettungswagens ab. Der zweite Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das erste Fahrzeug auf, so der Polizei-Sprecher weiter. Ein Fahrzeuginsasse wurde leicht verletzt. Die Autos wurden beschädigt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.