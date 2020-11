Polizei sucht Zeugen : LKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Die Ermittler der Polizei-Inspektion in Sulzbach bitten um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Sulzbach Die Polizei ermittelt im Fall einer Fahrerflucht, die sich am Dienstag, 3. November, ereignet hat. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, war um 7.20 Uhr ein blauer 7,5-Tonnen-LKW mit Michelin-Männchen-Aufdruck in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach unterwegs.

Der LKW kam aus Richtung Dudweiler. Er kollidierte vor Hausnummer 162 mit seiner rechten Seite mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht stehenden schwarzen VW Touran. Der LKW-Fahrer entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW Touran entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.