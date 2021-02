Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Der Gemeinderat tagt wieder online

Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal

Mandelbachtal Gemeinderat Mandelbachtal tagt online. Die nächste öffentliche Sitzung findet am kommenden Mittwoch, 24. Februar, um 18 Uhr per Internet-Videokonferenz statt. Die Bürger haben die Möglichkeit, im Sitzungssaal des Ormesheimer Rathauses die Zusammenkunft zu mitzuverfolgen.

Im öffentlichen Teil geht es zunächst um die Neuverpflichtung eines Mitglieds der Gemeinderats-Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Isabelle Vinzent hat ihr Mandat niedergelegt. Für sie wird Dieter Ruppert nachrücken. Der Rat wird auch über den zweiten Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbeparks an der Bundesstraße 423, zwischen Assweiler und Erfweiler-Ehlingen, befinden. Die Gemeinderatsmitglieder stimmen auch darüber ab, ob Fördermittel für ein Klimaschutzmanagement beantragt werden sollen. Debattiert wird auch darüber, ob ein Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes eGo-Saar einer Satzungsänderung zustimmen kann. Und es geht darum, ob die Friedhöfe der Gemeinde künftig Urnen-Gemeinschaftsanlagen mit Grabmalen haben sollen. Hierzu müsste die Friedhofssatzung geändert werden. Im nicht-öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Beförderung der Kindergartenkinder aus Erfweiler-Ehlingen zur Kindertagesstätte in Ommersheim.