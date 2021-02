Kinder sammeln Geld für Kinder in Not : Die Bilanz der Sternsinger

Mandelbachtal Dank des Engagements von Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere Mandelbachtal konnte der Segen der Sternsinger zum neuen Jahr in alle Häuser gebracht werden. An Spenden sind in der Pfarrei bis jetzt 7583,18 Euro in bar eingegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgeteilt auf die Orte Bebelsheim (530), Bliesmengen-Bolchen (1005), Erfweiler-Ehlingen (1998,18), Habkirchen (450), Ormesheim (3205) und Wittersheim (395) Dazu kommt noch eine bislang unbekannte Summe, die sich aus Überweisungen zusammensetzt, jedoch nicht vor Ort eingesehen werden können.

Mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, unterstützt die Aktion Dreikönigssingen jährlich mehr als 1400 Projekte für Kinder in Not.