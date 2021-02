Eine große Erleichterung für Lehrer und Schüler in Mandelbachtal : Dieses Lüftungssystem in der Schule setzt neue Maßstäbe

Mandelbachtal Tauglich gegen Hitze und auch gegen Infektionskeime: In Ormesheim ist die Gemeinde Mandelbach technisch auf dem modernsten Stand.

Die Schülerinnen und Schüler der Anfangsklassen haben jetzt tolles Raumklima. In der Theo-Carlen-Schule in Mandelbachtal-Ormesheim wurde eine neue Lüftungsanlage eingebaut, die perfekt in die Zeit passt. Und nicht nur das. Sie sorgt auch im Sommer für ein gutes Raumklima. Gekostet hat sie der Gemeinde dank eines Sonderprogramms aus dem Umweltministerium nur recht wenig. Der Nutzen in der aktuellen Situation: Bei offenem Fenster zu frieren und sich dabei auf den Unterricht konzentrieren zu müssen, gehört für Schüler und Lehrer nun der Vergangenheit an.