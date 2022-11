Sonne liefert Energie : Ein Kraftwerk für Mosberg-Richweiler

Spatenstich für die PV-Anlage in Mosberg-Richweiler (von links): Frank Schmeer (Leiter Erneuerbare Energien VSE), Sarah Welter (Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik/Gemeinde Nohfelden), Stephan Tenge (Vorstand VSE), Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit, Peter Rosenau (Leiter Erneuerbare Energien/Gemeinde Nohfelden) und Ortsvorsteher Alfred Kaufmann. Foto: Michael Därnbächer/Brainworksunlimited

Mosberg-Richweiler Photovoltaikanlage soll Strom für 1600 Drei-Personen-Haushalte liefern. Anschluss ans Netz erst im Spätsommer 2023.

Kürzlich startete mit dem obligatorischen Spatenstich offiziell der Bau der Anlage, voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres soll das Sonnenkraftwerk in Mosberg-Richweiler fertig sein. Mit der Photovoltaik-Anlage im Nohfelder Ortsteil baut der saarländische Versorger VSE seine regenerative Energieerzeugung im Land weiter aus.

Baustein zur Energiewende

Damit vermeidet die PV-Anlage nach Angaben der VSE den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) von rund 3900 Tonnen, das durch das Verbrennen fossiler Energieträger entstanden wäre. Die VSE investiert demnach 4,5 Millionen Euro in dieses Solarkraftwerk.

„Ich freue mich sehr, dass wir dieses ehrgeizige Bauvorhaben in Mosberg-Richweiler umsetzen können. Gerade jetzt, in Zeiten der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise, ist die Realisierung Erneuerbarer Energien wichtiger denn je zuvor. Diese PV-Freiflächenanlage in der Gemeinde Nohfelden ist zudem ein weiterer wichtiger Baustein zur Umsetzung der Energiewende“, erklärt VSE-Vorstand Stephan Tenge.