Orgelvesper in Ommersheim : Orgelvesper zum Start in die Fastenzeit

Meister-Organist Christian Brembeck spielt am kommenden Sonntag in der Kirche Mariä Heimsuchung in Ommersheim. Foto: Sebastian Dingler

Ommersheim Christian Brembeck spielt in Ommersheim Werke von Bach, Scheidt, Reger und Brahms.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Im Kreuz ist Leben“: Unter diesem Titel findet am kommenden Sonntag, 21. Februar, um 16 Uhr in der Kirche Mariä Heimsuchung in Ommersheim (Hofstraße 4) auf Einladung der Pfarrei Heilige Veronika und der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) eine Orgelvesper zum Einstieg in die diesjährige Fastenzeit statt.

Das Kreuz ist ein zentrales Symbol der Christenheit. Im Laufe der Geschichte ist es immer wieder neu gedeutet und auf vielerlei Weise dargestellt worden. Die jeweilige Kultur sowie der geschichtliche und gesellschaftliche Kontext haben die Darstellung geprägt. Zur Geschichte des Kreuzes gehört auch, dass in seinem Namen grausame Kriege geführt, Länder erobert und Völker blutig unterdrückt worden sind. Dabei will das Kreuz das Wichtigste der christlichen Botschaft ausdrücken: Die unwiderrufliche Liebe Gottes stiftet Versöhnung und verheißt Befreiung und Leben in einer von Gewalt und Tod gezeichneten Welt - eine Botschaft, die heute so aktuell ist wie vor 2000 Jahren. Facetten dieser Botschaft werden zu Beginn der Fastenzeit mit Text-Impulsen unter anderem aus der Bibel und den Psalmen, Kreuzdarstellungen aus aller Welt und großartigen Orgelwerken an der historischen Stumm-Orgel (1838) in Ommersheim hör- und erlebbar gemacht. Und wenn der international renommierte Musiker Christian Brembeck (Berlin) dieses bedeutende historische Instrument erklingen lässt, ist ein tiefes Erlebnis garantiert, so die Veranstalter. Zu hören sind Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Max Reger, Johannes Brahms uund anderen, ergänzt durch Meditationen.

Aufgrund der Pandemie-Vorschriften sind die Plätze begrenzt; die verfügbaren Plätze sind in den Bänken markiert. Erforderlich ist eine Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer/E-Mail. Sofern freie Plätze verfügbar sind, ist eine spontane Teilnahme möglich. In diesem Fall ergänzen die Veranstalter die Kontaktdaten vor Ort in der Liste. Die Liste wird für Unbefugte unzugänglich aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet. Erforderlich ist außerdem ein Mund-Nasen-Schutz, der in der Kirche getragen werden muss. Zulässig sind ausschließlich sogenannte „medizinische Masken“ (OP-Masken oder FFP2-Masken). Um Spenden wird gebeten. Die Kirche ist nicht geheizt. Die KEB empfiehlt warme Kleidung und eine Wolldecke.