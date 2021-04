Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : CDU will rasche Corona-Hilfen für Handel und Wirte

Blieskastel Die CDU Blieskastel hat im Stadtrat einen Sachstand zu den Corona-Hilfen der Stadt für die örtliche Wirtschaft beantragt und fordert eine rasche Umsetzung von Hilfsmaßnahmen. Auf Antrag der CDU hatte der Stadtrat im Februar einen umfangreichen Prüfauftrag verabschiedet und für den Haushalt 100 000 Euro vorgesehen.

Nach dem Antrag der Christdemokraten sollen die Bliestaler offensiv von der Stadt beworben werden, Geldgeschenke könnten auf Bliestaler umgestellt werden, ebenso die Sitzungsgelder des Stadtrates. In Merzig werden die Einkaufsgutscheine von der Stadt sogar mit 20 Prozent gefördert, heißt es in der Pressemittelung. „Das wäre auch sinnvoll für Blieskastel“, so Christian Wilhelm. Die Offensive sollte spätestens am 1. Juli starten.