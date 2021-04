Naturbühne Gräfinthal : Krisenjahr auf der Naturbühne Gräfinthal

Bliesmengen-Bolchen Die Corona-Pandemie und weitere Erschwernissse bringen das Freilicht-Theater zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten.

Allerdings, so Schütz, sei das nicht das Ende der Naturbühne, denn im allergrößten Notfall könne sie auch eine leichte Verschuldung ertragen. „Als wir das Haus bauten, in dem unsere Gastronomie ist, hatten wir auch Schulden. Aber wir müssen langsam anfangen zu rechnen. Die Reparatur des Aufzugs für behinderte Besucher müssen wir rauszögern. Unsere ganze Hoffnung ruht darauf, dass wir 2021 wenigstens einen kleinen Spielbetrieb anbieten können“, sagt Schütz und hat den Spielplan umgebaut. Geplant war als Kinderstück „Der gestiefelte Kater“ mit 17 Sprechrollen und als Kommödie „Pension Schöller“ mit 15 Sprechrollen. Da in beiden Stücken auch Statisten auf der Bühne sind, war klar, dass das unter Corona-Auflagen nicht umsetzbar ist. Ergebnis: beide Stücke gestrichen und ins Jahr 2022 verschoben. „Wir haben zwei Ministücke, die Proben haben dazu schon begonnen. Einmal „Petterson und Findus“ mit nur acht Darstellern und als Komödie „Die Landeier“ mit ähnlich kleiner Besetzung. Für beide Stücke gibt es den gleichen Bühnenaufbau, den wir abbauen und in einen Saal mitnehmen können. So wären Aufführungen in der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel möglich.“ Der Verein hat sich Gedanken gemacht. Es gibt ihn, den Plan „B“ und auch „C“.